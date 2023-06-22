الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية الفرنسى يعلن ارتفاع حصيلة مصابى انفجار باريس إلى 37

ارشيفية
ارشيفية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن ارتفاع حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس إلى 37 شخصًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث في الدائرة الخامسة بالمدينة، فقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تحذير مسبق قبل الانفجار، وسببه لا يزال مجهولًا.

وأشار إلى أن حصيلة إصابات الانفجار في باريس وصلت إلى 37، مؤكدًا أن 4 من المصابين في حالة حرجة.

وزير الداخلية الفرنسى العاصمة الفرنسية باريس الانفجار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة خطة المشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية