وزير الداخلية الفرنسى يعلن ارتفاع حصيلة مصابى انفجار باريس إلى 37

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن ارتفاع حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس إلى 37 شخصًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث في الدائرة الخامسة بالمدينة، فقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تحذير مسبق قبل الانفجار، وسببه لا يزال مجهولًا.

وأشار إلى أن حصيلة إصابات الانفجار في باريس وصلت إلى 37، مؤكدًا أن 4 من المصابين في حالة حرجة.