الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: برنامج "نوفّى" لاقى زخمًا دوليًا كبيرًا ويركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن برنامج "نوفّي" الذي أطلقته الدولة المصرية خلال مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" لاقى زخمًا دوليًا كبيرًا.

وقال السيسي، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، إن البرنامج يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل.

وأضاف السيسي أن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر.

وتابع: "التمويل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس".

برنامج نوفي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كوب 27 القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

رئيس "التأمين الاجتماعى": صرف معاشات يوليو الأحد المقبل لفتة رائعة من الرئيس السيسى

وزيرة التخطيط: الدولة جادة فى تحقيق الحياد التنافسى وعدم مزاحمة القطاع الخاص

محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للثانوية الفنية

وزير الإنتاج الحربى: إغلاق حديقة حيوان الجيزة "عام ونصف" بعد عيد الأضحى

6 مرشحين على منصب نقيب الأطباء حتى الآن.. و28 للعضوية

افتتاح مستشفى الطور المُصغر لخدمة أهالى الطور بجنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

عاجل
الرئيس السيسى: مصر تحركت مبكرًا فى مواجهة تغير المناخ السيسى: التمويل هو العامل المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها تغير المناخ السيسى: يجب إصلاح الهيكل المالى العالمى لتعزيز تمويل التنمية المستدامة الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه