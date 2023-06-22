الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ميريديان مطار القاهرة" ثانى أفضل فنادق المطارات فى إفريقيا 2023

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب، إن فندق ميريديان مطار القاهرة الدولي استطاع الحفاظ على تصنيفه كثاني أفضل فنادق المطارات داخل قارة إفريقيا لعام 2023 وللعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للتصنيف الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة "SkyTrax" العالمية.

جاء ذلك في إطار حرص وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور فى مختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والمنافسة على حصد الجوائز الدولية بمختلف المجالات. 

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس العاملين بفندق ميريديان المطار والعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية برئاسة الطيار طارق عبداللطيف، لتحقيق هذا الإنجاز والحفاظ على مكانة الفندق داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن فندق لو ميريديان مطار القاهرة الدولي هو أحد الفنادق المملوكة لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، والتي تتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث تم افتتاح الفندق في ديسمبر من عام 2013 على مساحة 23484 مترا مربعا، ويعد أحد الفنادق المميزة، حيث يتصل مباشرة بمبنى الركاب رقم (3) عن طريق جسر علوي، ويضم الفندق عددا من الغرف والأجنحة الفخمة، إضافة إلى قاعات مجهزة لعقد جميع المؤتمرات والفعاليات الدولية، كما يتميز فندق لوميرديان مطار القاهرة بتعدد أنواع المطاعم التي تقدم أجود أصناف الطعام للنزلاء.

 

الخدمات السياحية SkyTrax فنادق المطارات ميريديان المطار الشركة القابضة للمطارات

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