الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بابا الفاتيكان يستقبل المشاركين في الجمعية العامة لـ تجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ظهر اليوم الخميس في الفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة السادسة والتسعين لـ"تجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية" ROACO.
 

وجه البابا لضيوفه خطاباً معرباً عن سروره، وخص بالتحية رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتي والمسؤولين عن مجمع الكنائس الشرقية، وحيا أيضا الممثلين عن الوكالات التي تقدم المساعدة السخية لهذا التجمع، ولفت إلى أن السخاء التعاضدي يشكل غالباً الوسيلة الوحيدة في التعامل مع أوضاع الظلم والألم التي يعاني منها الكثير من البشر. وشكر الحاضرين على الجهود التي يقومون بها من أجل تضميد الجراح والتي هي بمثابة لمسة على وجه من يتألم، هذه اللمسة التي تعيد الرجاء وسط الصراعات الصاخبة.

وذكّر البابا أن مخطط الله للإنسان سلام وأخوة وتوافق، هذا المخطط الذي يدعو البشر إلى وقف الاقتتال فيما بينهم، وإلى توحيد الجهود في التصدي للجوع والأمراض. إن الكتاب المقدس يحدثنا عن مخططات السلام التي شاءها الله، وهو يحدثنا أيضا عن عنف الإنسان ضد أخيه الإنسان، يحدثنا عن قايين وهابيل وعن قتل شخص بريء. ومع ذلك طرد الله قايين ومنع الناس من قتله، وكان هذا بمثابة أول عمل من العدالة والرحمة. ويتعين علينا نحن المسيحيين أن نصغي إلى كلمة الله المقدسة بقلب منفتح، كي تنيرنا وتقودنا في مخطط الله الرحوم، الذي يريد أن يعانق ويخلص كل إنسان.

وانتقل البابا إلى الحديث عن الجمعية العامة لتجمع ROACO وقال إن النقاشات تمحورت حول تطلعات شبيبة الكنائس الشرقية. وسلط الضوء في هذا السياق على أهمية الإصغاء إلى رغبات هؤلاء الشبان وتطلعاتهم، موضحا أنهم يريدون أن يلعبوا دور الريادة لصالح الخير العام، الذي ينبغي أن يكون البوصلة الموجِّهة للنشاط الاجتماعي. ولفت فرنسيس إلى أن هؤلاء الشبان يعيشون في أرض يعتمد فيها البقاء على تحقيق الخير العام، وشجعهم على أن يكونوا حراساً للسلام، وأنبياءً يحلمون ويبشرون بعالم مختلف لا يعرف الانقسامات.

 

في ختام كلمته، قال البابا إن الجمعية العامة التي اختُتمت للتو صبت الاهتمام على الأرض المقدسة والشرق الأوسط، كما هو معتاد، مع إيلاء اهتمام أيضا بمشاريع المساعدة في إيران، تركيا وإرتريا. وتمنى أن تحظى الكنوز البشرية والطبيعية الكبيرة التي وهبها الله لتلك الأراضي الجميلة بالاهتمام اللازم وأن ينعم سكانها بشيء من الطمأنينة. هذا ثم عبر فرنسيس مجددا عن امتنانه للجهود التي يبذلها ضيوف

البابا فرنسيس بابا البابا فرنسيس البابا فرنسيس ب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجمعية العامة السادس عشر المسؤولين الكنائس الشرقية الكتاب المقدس

الأكثر قراءة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية