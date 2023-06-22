الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل جلسة التشاور المجتمعي لشركة الايثانول الحيوي في دمياط

جلسة التشاور
جلسة التشاور

شارك اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات جلسة التشاور المجتمعي التي عقدتها الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بغرض عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الإيثانول الحيوي المقرر إقامته بميناء دمياط.

وأوضح حواش، في كلمته، أن إقامة مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط، يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك خطوة بناءة تعزز مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر، مما يعطي له أفضلية لإقامة مشاريع الإيثانول الحيوي إضافة إلى تميز موقعه الجغرافي وتوافر المقومات اللازمة للإنتاج.

كما أكد أن إنتاج الإيثانول الحيوي يُعد فرصة اقتصادية واعدة خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا بالتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ليتواكب أيضًا مع مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن هيئة ميناء دمياط تبنت عددًا من المبادرات الخضراء ضمن خطوات اتخذتها لتحويل الميناء إلى ميناء أخضر للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها إلى جانب تطبيق منظومتي التراكى الآنى وإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية وما لذلك من فائدة كبيرة في خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن تشغيل السفن محركاتها بصفة دائمة.

كما حصلت هيئة الميناء على شهادة الأيزو رقم (14001 لسنة 2015) في الإدارة المتوافقة مع البيئة، والحصول على جائزة (أفضل ميناء تجاري بحري في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة) وذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022.

وخلال فعاليات الجلسة تم تقديم عرض توضيحي لأهم المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء وما تمثله تلك المشروعات من إضافة قوية للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للإيثانول الحيوي هي إحدى الشركات التابعة القابضة للبتروكيماويات بوزارة البترول وتأسست عام 2021 وتم تخصيص مساحة لها لإقامة مصنع لإنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط بطاقة 100 ألف طن سنويًا.

محافظ دمياط ميناء دمياط دمياط إقليم محافظة دمياط التشاور المجتمعي

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