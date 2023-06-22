الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

فعال.. رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

جريدة الدستور

مع تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني، يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع انتهاء قطاعات المعاهد الأزهرية في كل المحافظات من كافة أعمال التصحيح ورصد وجميع مراجعات امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الأزهرية، ومن المترقب أن يتم اعتماد النتائج من قبل وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني.

رابط بوابة الازهر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية، وخطوات الحصول عليها.

انتهت جميع أعمال تصحيح ورصد والمراجعة لإجابات طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية في مصر، وذلك طبقاً لما أعلن من خلال بوابة الأزهر الشريف، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “أحمد عبد العظيم”، أنه خلال أيام قليلة سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري لعام 2023 في الفصل الدراسي الثاني، حيث من المرتقب أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية في 2023 الترم الثاني من خلال وكيل الأزهر الشريف.

وأدى عدد 158360 طالب وطالبة من طلبة الأزهر جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث عقدت امتحانات الشهادة الاعدادية طبقا لما هو محدد في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي لعام 2023 الأزهر بمستوى المحافظات، واستمرت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية إلى يوم 27 مايو 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 

تستخرج نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية لعام 2023 بالرقم القومي من خلال بوابة الأزهر الالكترونية ”من هنا”، وهو الرابط الرسمي لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي الأزهري لعام 2023 في الفصل الدراسي الثاني في كل المعاهد الازهرية، وستعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي من أفضل المنصات الإلكترونية التعليمية التي تسخدم الطالب وولي الأمر وذلك يكون من خلال خدمة التواصل مع كافة أولياء الأمور ومدارس أبنائهم وللتعرف على نتيجة طلاب الأزهر بكل المراحل.

رابط بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهر 2023 الفصل الدراسي الثاني يتم من خلال الخطوات التالية:

  • أولا الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا).
  • ثم قم باختيار خدمات الأزهر الشريف.
  • واخيرا قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الاعدادية

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