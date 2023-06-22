أحمد سمير الميداني: اتحاد السلاح اكتسبنا ثقة دولية بعد استضافتنا بطولة العالم

أعرب أحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بإشادات الاتحاد الدولي والإفريقي بتنظيم بطولة إفريقيا، المقامة حاليا على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتي يوم 23 يونيو الجاري.

وأضاف أحمد سمير مدير البطولة خلال تصريحاته، اكتسبنا ثقة الاتحاد الدولي بعد استضافتنا بطولة العالم والعديد من بطولات كأس عالم وحصلنا علي إشادة كاملة بمستوي التنظيم والإنشاء.

وعن تغيير أماكن إقامة بطولات السلاح، قال نحاول زيادة انتشار اللعبة في مصر بجانب رؤية الوفود الدولية والإفريقية قدرتنا علي استضافة الاحداث في أكثر من صالة واظهار جاهزيتنا لاستضافتنا الاولمبياد وهذا ما أكده وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي.

وأوضح أصبح لدينا ملعب خاص بالسلاح في صالة العاصمة الإدارية، نستطيع استغلاله طوال العام لتنظيم كافة البطولات المحلية والدولية عليها تسهيلا لعملنا وتوفيرا للنفقات.

واختتم سعداء بسيطرة مصر على ميداليات البطولة الإفريقية، وهذا وفق تخطيطنا وتوقعاتنا وأتمني ان تستمر النتائج بهذا الشكل ومواصلة لاعبينا في تحقيق المزيد من الميداليات.