"تعليم بني سويف": فوز طالب بالمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي التعليم بمناسبة فوز الطالب "عبدالعظيم أحمد خيري" بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "Stem" ببني سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft office specialist world championship، التي أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بهذا التميز، موجهًا التهنئة للطالب والشكر لأسرته التي تعهدت بالرعاية والاهتمام، لافتًا إلى فخره واعتزازه بتواجد أبناء بني سويف على منصات التتويج وتمثيل محافظتهم ووطنهم الغالي مصر محليًا ودوليًا، لا سيما في ظل اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين لإعداد جيل من المبدعين قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وأوضح محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب من أبناء مركز الفشن، وشارك بالتدريب بمركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية ليمثل بني سويف على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر سفر الطالب "نهاية يوليو المقبل" لتمثيل مصر في المسابقة العالمية المزمع إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي سوف تشارك فيها أكثر من 150 دولة عربية وأوروبية.

قدّم وكيل الوزارة الشكر لمركز التطوير التكنولوجي بقيادة ماجد أبو سيف وأسرة المركز لرعايته للطالب وباقي زملائه وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بهذه المسابقة التي تعد من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات.

يذكر أن الإعلان عن فوز الطالب" عبد العظيم أحمد خيري" جاء خلال الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة وفي حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارتي التعليم والاتصالات، حيث تم الإعلان عن نتيجة المسابقة وتكريم الطالب.