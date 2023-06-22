حملة لشرطة المسطحات تضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية".

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية" عن تم ضبط ( 3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات بلغت ( 51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية.

وتم ضبط ( 2 منشأة طبية "عيادة – مستشفى" بنطاق محافظة الجيزة) لوجود مخالفات عدم وجود (الموافقة البيئية – سجل بيئى – سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – سجل تسليم وتسلم النفايات – سجل الغرفة – سجل السيارة – غرفة نفايات – الفصل من المنبع – إيصالات التخلص من النفايات – غرفة تعقيم – مغسلة - منطقة محظورة – مصدر للإضاءة – بيانات على الأكياس – رخصة العلاج الطبيعى).