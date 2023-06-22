منافذ "التموين" جاهزة لصرف مقررات يوليو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين أصحاب البطاقات، حيث تستعد مخازن شركتي الجملة (العامة والمصرية) لتسليم المنافذ، البالغ عددها 40 ألفًا على مستوى الجمهورية، سلع يوليو حتى تكون جاهزة للصرف مع بداية الشهر.

وقال وليد الشيخ، نقيب البقاليين التموينيين، إن المنافذ على استعداد لصرف مقررات الشهر المقبل والذي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق لتشغيل أكبر عدد منها خلال الإجازة، على أن يكون ذلك بالمناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد ثبات الأسعار للشهر الثاني على التوالي لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية والبدالين ومنافذ جمعيتي.

وأشار إلى توافر كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر.

وقال الشيخ إن جميع السلع متاحة بالمنافذ ولا يوجد أي نقص، كما أن التجار على استعداد لصرف الاستعاضة الأولى بقيمة 25٪ من قيمة الربط السلعي لكل تاجر من مخازن الجملة، لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات باستمرار.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كل أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص.

ولفت نقيب البقاليين التموينيين إلى أن هناك التزامًا من جانب التجار باستمرار حركة الصرف وفقًا للأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تعد استرشادية والمواطن لا يدفع أي مقابل مادي للحصول عليها.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقًا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.