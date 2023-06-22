صرف صحي الإسكندرية: 13 محطة معالجة تجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن تجديد شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM لعدد 13 محطة معالجة.

وأوضح أن المحطات هى كالآتي: (ابيس السابعة - توسعات المعمورة - السيوف وضواحيها (للمرة الأولى)- محطة معالجة ابيس 11/8 (للمرة الثانية)- محطة معالجة العامرية الألمانى – محطة معالجة 26 – محطة معالجة ابيس 6/8 - محطة معالجة خورشيد والزوايدة – محطة معالجة توسعات خورشيد والزوايدة – محطة معالجة المعمورة الزياتين (للمرة الثالثة ) فضلاً عن 3 محطات معالجة إضافية هى: محطة معالجة ابيس العاشرة طاقة تصميمية 3000م3/يوم (للمرة الرابعة)- محطة معالجة توسعات خورشيد و الزوايدة 35000م3/يوم (للمرة الرابعة)- محطة معالجة توسعات الهانوفيل 30000م3/يوم (للمرة الرابعة).

وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات على جميع ملفات ومراحل المعالجة المختلفة للتأكد من

استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وكذلك تنفيذ مناورة تنفيذ الكلور عمليا، وكذلك تعليمات التشغيل والصيانة القياسية SOB ، SMB، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

ولفت نافع بأنه جارى حاليًا تجهيز وإعداد 6 محطات معالجة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM ضمن خطة العام المالى 2023/2024.

وأشار رئيس صرف صحي الإسكندرية إلى حصول محطة رفع وشبكة جرين بلازا، ومحطة رفع وشبكة سموحة، ومحطة رفع تقسيم ابو قير وشبكة رشيد رضا وشبكة بشاير الخير على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وأكد أن حصول المحطات على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، يأتي عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة مياة الشرب والصرف الصحى والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة واستدامة الخدمة بتحقيق صرف صحى أمن بالجودة المطلوبة، بخلاف حصول المعمل المركزي على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمرة السادسة على التوالي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك "لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماما كبيرًا بمنظومة الجودة والمعامل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة تقديم خدمة متميزة ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

ووجه رئيس الشركة الشكر للقائمين على هذا الملف بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية لجهودهم فى متابعة وتأهيل المحطات للحصول على تلك الشهادة العالمية والتى تضمن استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة.

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