"مصر للطيران" تنقل آخر أفواج الحج للأراضى المقدسة اليوم

تختتم مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة اليوم، لتكمل مغادرة بعثة مصر للحج لهذا العام.

وتسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب، والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة، و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد، و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي، و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين، على متن 31 رحلة جوية.

ومن المقرر أن تغادر مطار القاهرة الدولي اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة، والتي تتضمن مختلف التخصصات لتكون في شرف خدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن الأحد يوليو 2023، وينتهي يوم الخميس 13 يوليو 2023.

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