الإسماعيلية: انتهاء أعمال إعادة رصف شارع دمنهور من الغابة في اتجاه العشريني

نفذّت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال إعادة رصف شارع دمنهور، بداية من شارع الغابة في اتجاه شارع العشريني بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثان الإسماعيلية، وذلك في إطار أعمال إعادة الشيء لأصله.

وأشار أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أن أعمال الرصف تمت بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء الخاصة بلوحة الثلاتيني.

وأكد أن توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، كانت بسرعة الانتهاء من الأعمال؛ تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.