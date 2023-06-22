الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قيمتها 7.5 مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بـ15 كيلو آيس في المقطم

آيس
آيس

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تاجر مخدرات، لترويج كمية كبيرة من مخدر الآيس على عملائه، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتم ضبط المتهم ومصادرة كمية كبيرة من المخدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطني– الأمن العام” ومديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المقطم، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس “الشابو” وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدرالآيس (الشابو) وزنت 15 كيلوجراما، طبنجة صوت، ميزان حساس، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7.5 مليون جنيه تقريبًا.

وزارة الداخلية تاجر مخدرات المواد المخدرة

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