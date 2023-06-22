أخبار الظهيرة| الرئيس السيسي يشارك في قمة ميثاق التمويل العالمي.. وحالة الطقس اليوم

تداولت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، جاء ذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".. للمزيد (اضغط هنا).

ماكرون: نهدف إلى خفض معدلات الفقر عالميًا بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "لدينا عدة تحديات تتصاعد في مجال حماية البيئة"، وأضاف ماكرون، خلال كلمته أمام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، أن القمة تدعو إلى التفكير في نظام مالي عالمي جديد، متابعًا: "الموائد المستديرة ستساعدنا على مناقشة الأمور التي تهمنا".. للمزيد (اضغط هنا).

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-6-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الخميس على كل الأنحاء، ليسود الطقس الحار نهارًا والمعتدل ليلًا مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.. للمزيد (اضغط هنا).

المنتخب الأوليمبى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة النيجر فى بطولة إفريقيا

يستأنف المنتخب الأوليمبي تدريباته، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب ودية الكونغو التي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي.. للمزيد (اضغط هنا).

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 39.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.. للمزيد (اضغط هنا).