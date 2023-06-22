حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-6-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء، ليسود الطقس الحار نهارًا والمعتدل ليلًا مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة .

حالة الطقس اليوم



توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن يسود الطقس المعتدل خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حار على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وناشدت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، حيث تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما يتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

كما ناشدت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، اليوم الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33-22.

السواحل الشمالية 28-20.

شمال الصعيد 34-24.

جنوب الصعيد 39-27.