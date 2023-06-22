المنتخب الأوليمبى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة النيجر فى بطولة إفريقيا

يستأنف المنتخب الأوليمبي تدريباته، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب ودية الكونغو التي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي.

واستقرت بعثة المنتخب الأوليمبي، مساء أمس، فى مدينة طنجة، حيث غادرت البعثة مدينة الرباط ظهرًا متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات المجموعة الثانية التي تضم الفراعنة ومالي والنيجر والجابون.

وبدأ البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، التجهيز لمباراة النيجر فى بداية مشوار الفراعنة بالبطولة القارية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، والتي يحمل لقبها الفراعنة منذ آخر نسخة عام 2019.

وتجرى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أوليمبياد باريس، فى حين يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا مع نظيره فى آسيا.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى، وهو ما دفع "ميكالى" لمطالبة اللاعبين بالتركيز فى المباراة الأولى وحسمها باعتبار أن النيجر هو أقل فرق المجموعة من حيث القوة، بالإضافة إلى أن الفوز فى المباراة الأولى سيمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية للتأهل للدور التالي ومن ثم المنافسة على اللقب.

وفضل "ميكالي" بدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد بخوض اللاعبين الذين شاركوا فترات كبيرة فى ودية الكونغو برازافيل تدريبات استشفائية تحت قيادة الدكتور صلاح عاشور إخصائي العلاج الطبيعي، وهم الحارس حمزة علاء وأحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف وأحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطة وأسامة فيصل ومحمد شحاتة، بينما قام باقي اللاعبين بخوض تدريبات في "الجيمانيزيوم".

وتابع المدير الفني بنفسه هذه التدريبات الاستشفائية والبدنية التي اختتمها اللاعبون بتدريبات ترويحية فى حمام السباحة، ثم المشي نحو 20 دقيقة فى الهواء الطلق على سواحل البحر رفقة د. ليوناردو مدرب الأحمال ود.قاسم قدري إخصائي التأهيل، وتم عمل جلسات تدليك للاعبين قام بها محمد أحمد وأحمد شوقي.