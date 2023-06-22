الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، جاء ذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي  قد وصل، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة  الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًّا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

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الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

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