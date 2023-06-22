الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة لموظفة طلبت رشوة لإعداد تقرير هندسي

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها علي ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة، و قضت المحكمة بمعاقبة كل من شيرين . ص ، محمد .م بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليهما كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كافة الحقوق والمزايا و عزل المتهمة الاولي من وظيفتها الأميرية.

ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات وبمصادرة مبلغ مقدم جعل الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين الف جنيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإعفاء محمود .م من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

- تفاصيل الواقعة

كان أمر الإحالة، قد كشف  قيام المتهمة شيرين . ص بصفتها موظفة عمومية، خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة، طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت 400 ألف جنيه، وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول، بواسطة المتهمين الثاني والثالث أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه ،مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات احقيته في مبلغي التعويض والغرامة علي النحو المبين بالتحقيقات

أضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني محمد . م ، سائق أجرة والثالث محمود .م ، موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل، بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام . 

جنايات القاهرة الرشوة موظفة عمومية خبير هندسي مصلحة الخبراء المستشار حسن فريد

الأكثر قراءة

إبعاد إريترى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

التحرير التلقائى.. هل عادت الغواصة المفقودة بعد 24 ساعة فقط للسطح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية