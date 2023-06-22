المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة لموظفة طلبت رشوة لإعداد تقرير هندسي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها علي ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة، و قضت المحكمة بمعاقبة كل من شيرين . ص ، محمد .م بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليهما كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كافة الحقوق والمزايا و عزل المتهمة الاولي من وظيفتها الأميرية.

ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات وبمصادرة مبلغ مقدم جعل الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين الف جنيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإعفاء محمود .م من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

- تفاصيل الواقعة

كان أمر الإحالة، قد كشف قيام المتهمة شيرين . ص بصفتها موظفة عمومية، خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة، طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت 400 ألف جنيه، وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول، بواسطة المتهمين الثاني والثالث أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه ،مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات احقيته في مبلغي التعويض والغرامة علي النحو المبين بالتحقيقات

أضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني محمد . م ، سائق أجرة والثالث محمود .م ، موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل، بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام .