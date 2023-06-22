عرض فيلم "الطيب والشرس واللعوب" تليفزيونيًا فى عيد الأضحى

ينطلق عرض فيلم "الطيب والشرس واللعوب" لأول مرة على شاشات التليفزيون في أول أيام عيد الأضحى المبارك على إحدى القنوات التليفزيونية، وهو العمل الذي يشارك في بطولته الرباعي بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومي كساب ومحمد سلام، ومن تأليف رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.

يتناول الفيلم قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معًا في رحلتهم.

ويشهد الفيلم ظهور واحد من نجوم التسعينيات وهو المطرب حسام حسنى صاحب أغنية "كل البنات بتحبك" وأغنية "لولاش"، حيث يتواجد بعد غياب لسنوات عن الشاشة.

من ناحيته قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي في بيان صحفي، إن فيلم (الطيب والشرس واللعوب)، يعد خطوة مهمة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أن الفيلم يطرح فكرة اجتماعية جديدة في إطار كوميدي خالص.

وأضاف فتحي - أنه يجسد في الفيلم شخصية فنان معروف لدى الجمهور بالأدوار الشريرة والشرسة، ولكن على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والطيبة.