الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحظة وصول الرئيس السيسى مقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد (فيديو)

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الدولية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد

كما استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، من خلال نبأ عاجل، مؤكدة أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد مقر انعقاد القمة الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي لحظة وصول الرئيس الرئيس السيسي

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