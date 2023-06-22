سارة وفيق تنتهى من مونتاج فيلم "تاج" وعرضه بعيد الأضحى

انتهت المخرجة سارة وفيق من عمليات المونتاج والمكساج لفيلم "تاج"، بطولة تامر حسنى، والمقرر عرضه فى سباق موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، وساندى وبيومى فؤاد ودينا الشربينى، والعديد من النجوم، تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.

وكانت قد كشفت شركة "سينرجى فيلمز" عن موعد عرض فيلم "تاج" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى، حيث نشرت الشركة عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك" بوستر الفيلم، ومعلقة عليه: "فيلم تاج لـ تامر حسنى.. أول سوبر هيرو عربى.. فيلم عيد الأضحى 2023".

وظهر تامر حسنى فى البوستر بشخصيتين، الأولى هارون والثانى تاج البطل الخارق، وتشارك شركة سينرجى فى إنتاج فيلم "تاج" للنجم تامر حسنى وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو فى مصر والوطن العربى.