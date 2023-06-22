احتفالًا باليوم العالمي للبيئة.. أسوان تدشن مبادرة للتوعية بخطورة البلاستيك

دشن منتدى التنمية المستدامة بأسوان، حلقات حول أضرار البلاستيك، ضمن المبادرة الوطنية التي تبنتها الدولة "لا للبلاستيك" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان - في تصريحٍ اليوم الخميس - إنه تم إطلاق حملة توعية من خلال تنفيذ حلقات حوارية تستهدف مختلف أطياف المجتمع الأسواني حول خطورة البلاستيك ومخاطره الصحية والبيئية وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم البيئة العالمي الذي اتخذ شعار دحر البلاستيك.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ حلقات نقاشية للتوعية من أخطار البلاستيك بمركز تدريب شركة المحطات المائية بأسوان، حيث تم تثقيف مجموعات من الشباب، بمخاطر وتحديات البلاستيك على الصحة العامة، وضرورة البحث عن بديل وكذلك ضرورة عدم حرق البلاستيك.

وأوضح الدكتور أبوكنيز، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن احتفالاتنا ومشاركة مصر في اليوم العالمي للبيئة والتي ستمر طوال شهر يونيو، وأيضًا المشاركة في أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك والتي تنفذ بمحافظة أسوان، مضيفًا أن المنتدى أتاح قنوات اتصال وأُطر تعاون مع جهات كثيرة في المحافظة منها جهات حكومية و قطاع خاص ومنظمات أهلية يتم من خلالها تنفيذ أنشطة المبادرة.