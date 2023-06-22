الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالًا باليوم العالمي للبيئة.. أسوان تدشن مبادرة للتوعية بخطورة البلاستيك

التنمية المستدامة
التنمية المستدامة

دشن منتدى التنمية المستدامة بأسوان، حلقات حول أضرار البلاستيك، ضمن المبادرة الوطنية التي تبنتها الدولة "لا للبلاستيك" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة. 

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان - في تصريحٍ اليوم الخميس - إنه تم إطلاق حملة توعية من خلال تنفيذ حلقات حوارية تستهدف مختلف أطياف المجتمع الأسواني حول خطورة البلاستيك ومخاطره الصحية والبيئية وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم البيئة العالمي الذي اتخذ شعار دحر البلاستيك.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ حلقات نقاشية للتوعية من أخطار البلاستيك بمركز تدريب شركة المحطات المائية بأسوان، حيث تم تثقيف مجموعات من الشباب، بمخاطر وتحديات البلاستيك على الصحة العامة، وضرورة البحث عن بديل وكذلك ضرورة عدم حرق البلاستيك.

وأوضح الدكتور أبوكنيز، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن احتفالاتنا ومشاركة مصر في اليوم العالمي للبيئة والتي ستمر طوال شهر يونيو، وأيضًا المشاركة في أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك والتي تنفذ بمحافظة أسوان، مضيفًا أن المنتدى أتاح قنوات اتصال وأُطر تعاون مع جهات كثيرة في المحافظة منها جهات حكومية و قطاع خاص ومنظمات أهلية يتم من خلالها تنفيذ أنشطة المبادرة.

أسوان اليوم العالمي للبيئة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة البلاستيك أضرار البلاستيك مصر

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

التحرير التلقائى.. هل عادت الغواصة المفقودة بعد 24 ساعة فقط للسطح؟

7 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

توريد 173 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

التخطيط القومى يناقش نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة المعنية بتغير المناخ

محاكمة 3 متهمين بقتل شخص فى القناطر الخيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية