الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من ترعة فى الشرقية

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، جثة فتاة مجهولة الهوية والعنوان من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة أبوحماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بطريق "بلبيس- أبو حماد" أمام كوبرى واصف.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثمان لفتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر مجهولة العنوان والهوية.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هوية صاحبة الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الانقاذ النهري مديرية أمن الشرقية جثمان فتاة مجهولة الهوية مياه ترعة الإسماعيلية غرفة عمليات شرطة النجدة الأجهزة الأمنية

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