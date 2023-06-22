أخبار فاتتك| الرئيس السيسى يشارك فى قمة "ميثاق التمويل" وتشغيل مستشفى التأمين بالعاصمة الإدارية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

الرئيس السيسي يشارك في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، جاء ذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز" لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تطورات مثيرة حول غرامة كهربا ومحامى الزمالك

أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك حالة من التخبط وتصريحات في الإعلام خلال الفترة الماضية، والدليل ما تردد بشأن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبى لمستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بالتزامن مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-6-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الحد السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، كما استقر سعر العملات الأجنبية كلها مقابل الجنيه المصري، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مجلس النواب الأمريكى يقر اتفاقية تجارية مع تايوان

أقر مجلس النواب الأمريكي اتفاقية تجارية مع تايوان تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة على الرغم من استياء الصين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الخارجية اليابانى يدعو الشركات للانضمام لجهود التعافى بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الأربعاء، إن اليابان ستمضي قدمًا في دعم أوكرانيا بخطة لاستضافة اجتماع يهدف إلى تشجيع الشركات على المشاركة في الانتعاش الاقتصادي للدولة التي مزقتها الحرب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)