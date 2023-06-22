اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور المجتمعى والعنف الأسرى يتصدر المناقشات

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه، اليوم الخميس، حيث يناقش عددًا من قضايا لجان المحور المجتمعي.

ويتضمن جدول الأعمال فيما يخص المحور المجتمعي جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية، نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي.

بينما تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، اليوم الخميس، ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.