الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية الفرنسى: أربعة مصابين فى حالة حرجة جراء انفجار باريس ⁧‫

انفجار
انفجار

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن اربعة مصابين في حالة حر جراء انفجار باريس.

وأضاف البيان، أن أربعة في حالة حرجة و30 مصابا وفقد اثنان بعد حريق في باريس نجم عن حريق حدث بسبب انفجار غاز.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز، إن الحريق الذي اندلع في وقت سابق يوم الأربعاء في باريس نتيجة انفجار، أصبح الآن تحت السيطرة.


وأضاف نونيز أن ما مجموعه 30 شخصا أصيبوا نتيجة الحادث، أربعة منهم في حالة حرجة.

وقالت النيابة في باريس، إن عمال الإنقاذ في الموقع يبحثون عن شخصين مفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف مسؤول في شرطة باريس، أن واجهة أحد المباني سقطت في الشارع نتيجة الانفجار، وأن العديد من رجال الإطفاء وأفراد الشرطة حضروا إلى المكان.

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

وأشار نائب رئيس البلدية المحلي إدوارد سيفل، إلى انفجار غاز في تغريدة على “تويتر ”، وقال شهود لتلفزيون بي.إف.إم، إنه كانت هناك رائحة غاز قوية قبل لحظات من الانفجار.

وحثت شرطة باريس الناس على تجنب المنطقة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في وقت سابق، إن حريقا اندلع في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة بباريس بالقرب من جاردين دو لوكسمبورج وجامعة السوربون.

وقالت الشرطة، إن رجال الإطفاء قاموا أيضا بإخماد حريق في الضفة اليسرى لباريس أدى إلى تصاعد الدخان فوق نصب البانثيون ذي القبة ودفع إلى إخلاء المباني في الحي.

وأسفر انفجار بالغاز الناري في وسط باريس عن إصابة ما لا يقل عن 29 شخصًا وجذب المئات من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بعد ظهر الأربعاء.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز للصحفيين، إنه تم نشر حوالي 270 من رجال الإطفاء في مكان الحادث بالقرب من شارع سان جاك في الدائرة الخامسة بالمدينة ، وتمكنوا من احتواء الحريق.

وقالت الشرطة لشبكة CNN، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث، ويقول مسؤولون إن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين على الأقل يعتقد أنهما مفقودان تحت الأنقاض.

وقال المدعي العام في باريس، الذي يحقق في الحادث، إن العلامات المبكرة تشير إلى أن الانفجار الغازي جاء من داخل المبنى الذي يضم أكاديمية باريس الأمريكية، وفقًا لشركة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

انفحار أجزاء من فرنسا ​باريس مصابين انفجار باريس

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