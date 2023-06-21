الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد أثناء اجتماع المجلس التنفيذي

جانب من إجتماع المجلس
جانب من إجتماع المجلس التنفيذي

ترأس د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور د.حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

ووجه محافظ الوادي الجديد، أثناء أجتماع المجلس التنفيذي  مجموعة من القرارات الهامة أبرزها:- 
- التأكيد على الاستعداد والجاهزية بالقطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتوسع في تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز.

- متابعة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بافتتاح المدرسة الحكومية الدولية والمعهد الفني الصحي والمدارس التطبيقية المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.

- حصر وإزالة زراعات الأرز المخالفة بالمراكز وإتخاذ إجراءات حاسمة لمنع زراعته خارج منطقة بحيرة باريس. 
- إطلاق مبادرة لتخصيص أراضي سكنية  لأبناء المحافظة العاملين خارجها و الراغبين في إقامة وحدات سكنية لهم داخل القرى.

- التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية؛ للحد من مخاطرعا حفاظًا على أرواح المواطنين.

- البدء في التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و تسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، استعدادًا للافتتاح الرسمي.

- دعم وتنفيذ مبادرة "مدينة خالية من البلاستيك" وتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية كمرحلة أولى.

- تركيب عدادات للمياه بالمساجد لتقنين استخدام المياه ورسوم الخدمة المستحقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- متابعة إجراءات إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- سرعة الإنتهاء من تحديد خطوط سير سيارات الأجرة الخاصة بنقل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وذلك بتخفيض للعاملين الراغبين في الإشتراك.

محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي القرارات الهامة التأكيد على الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذ مبادرات توفير اللحوم تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

الأكثر قراءة

تقرير هندى يكشف كواليس زيارة "مودى" للقاهرة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

الرئيس السيسى: حريصون على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية