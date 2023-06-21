10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد أثناء اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور د.حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

ووجه محافظ الوادي الجديد، أثناء أجتماع المجلس التنفيذي مجموعة من القرارات الهامة أبرزها:-

- التأكيد على الاستعداد والجاهزية بالقطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتوسع في تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز.

- متابعة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بافتتاح المدرسة الحكومية الدولية والمعهد الفني الصحي والمدارس التطبيقية المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.

- حصر وإزالة زراعات الأرز المخالفة بالمراكز وإتخاذ إجراءات حاسمة لمنع زراعته خارج منطقة بحيرة باريس.

- إطلاق مبادرة لتخصيص أراضي سكنية لأبناء المحافظة العاملين خارجها و الراغبين في إقامة وحدات سكنية لهم داخل القرى.

- التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية؛ للحد من مخاطرعا حفاظًا على أرواح المواطنين.

- البدء في التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و تسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، استعدادًا للافتتاح الرسمي.

- دعم وتنفيذ مبادرة "مدينة خالية من البلاستيك" وتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية كمرحلة أولى.

- تركيب عدادات للمياه بالمساجد لتقنين استخدام المياه ورسوم الخدمة المستحقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- متابعة إجراءات إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- سرعة الإنتهاء من تحديد خطوط سير سيارات الأجرة الخاصة بنقل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وذلك بتخفيض للعاملين الراغبين في الإشتراك.