الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الابتدائى للمدارس الحكومية 2023-2024

طلاب الابتدائى
طلاب الابتدائى

تستمر حاليًا وزارة التربية والتعليم من خلال منصتها الموحدة على مستوى الجمهورية  في تلقى طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي لجميع مدارسها على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد متصل تتزايد معدلات البحث عن موعد نتائج القبول بالصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024 لجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

“الدستور” ترصد خلال السطور التالية جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع.

موعد الإعلان عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية للعام الميلادي 2023-2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أشارت من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني إلى أن موعد الإعلان عن نتيجة القبول بالمدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي سوف تبدأ في نهاية يوليو المقبل 2023، مشيرة إلى أن نهاية يونيو هو موعد إغلاق باب التقديم للالتحاق بمدارسها للصف الأول الابتدائي ولن تقبل طلبات بعد ذلك.

فعال.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني من خلال بيانها أنه سوف تبدأ عمليات الفحص ومراجعة طلبات التسجيل مطلع يوليو وتستمر لمدة أسبوعين وفي نهاية يوليو يتم إعلان النتائج وتتوفر عبر الموقع الإلكتروني لكي يستخرجها ولي الأمر بكل سهولة.

الاستعلام عن نتيجة قبول طلاب أولى ابتدائي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - رابط إلكتروني - من خلاله يمكن لولي أمر التلميذ استطلاع نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023-2024، حيث ترفع نتيجة قبول الطلاب من الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 إلكترونياً.

خطوات معرفة نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى 2023-2024

- الدخول على الرابط الخاص بمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على نتائج تقديم أولى ابتدائي.

- كتابة الرقم القومى لولي أمر الطالب خلال الخانات المخصصة لذلك.

- كتابة كلمة المرور.

- الضغط على تسجيل دخول.

- في نهاية الخطوات السابقة  تظهر النتيجة.

الصف الأول الصف الأول الابتدائي نتيجة القبول بالصف الأول الإبتدائى مدارس المدارس الحكومية

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