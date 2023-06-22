الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس البرازيلى يزور البابا فرنسيس فى روما

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

استضاف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذى عبر عن سعادته بشدة خلال اللقاء بعناق حار أثناء وصوله يوم الأربعاء. 

وقد وصف الفاتيكان اللقاء، بأنه "ودود للغاية" بين اثنين من الأصدقاء القدامى، حيث بدا البابا الأرجنتيني في حالة معنوية جيدة بشكل خاص عندما استضاف "لولا" لمدة 45 دقيقة، بعد أيام فقط من خروجه من المستشفى عقب جراحة له في البطن. 

وقدم البابا فرنسيس إلى الرئيس البرازيلي لولا لوحة من النحاس على شكل زهرة بعنوان "السلام زهرة هشة"، وقال الباب فرنسيس إلى لولا: "نحن في زمن حرب السلام هش للغاية"، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.

وعقب اللقاء التقى الرئيس البرازيلي لولا مع رئيس الأساقفة إدغار بينيا بارا، وناقشا القضايا الاجتماعية والسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز السلام ومكافحة الفقر وعدم المساواة واحترام الشعوب الأصلية وحماية البيئة، وفقًا لبيان الفاتيكان. 

وجاء الاجتماع وسط يوم حافل بالنسبة للولا في روما، شمل اجتماعات مع الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء ورئيس بلدية روما، بالإضافة إلى زعيم المعارضة من يسار الوسط.

ورافق لولا إلى الفاتيكان زوجته التي أعطت البابا تمثالًا صغيرًا لـ"سيدة الناصرة".

فرنسيس البابا فرنسيس عانقه بشدة وصول

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