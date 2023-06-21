"القاهرة" تعلن الانتهاء من إزالة 122 عقارًا بعرب الحصن 2 (صور)

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال الإزالة للعقارات والمباني العشوائية لمنطقة عرب الحصن٢ (الفحامات) والتي تعترض تنفيذ توسعة محور الخصوص الرابط منطقة المطرية بمدينة الخصوص بالقليوبية.

وأوضح د.ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه تم الانتهاء من إزالة 122 عقار من إجمالي (١٢٧) عقار ومتبقي ٥ عقارات.

وأكد صابر أنه صرف التعويضات اللازمة للسكان قبل الإزالة ،بحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها.

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