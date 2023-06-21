تفاصيل رحلة رئيس وزراء الهند إلى ولاية فرجينيا بصحبة جيل بايدن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في رحلة جانبية إلى ولاية فرجينيا اليوم بصحبة السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك قبل يوم من زيارته الرسمية وعشاء فاخر في البيت الأبيض.

كان زعيم الهند قادمًا من نيويورك، حيث قام في وقت سابق الأربعاء بأداء ثنيات خلفية وجثث خلال جلسة يوجا مع حشد متعدد الجنسيات في حديقة الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وأمضى الرئيس جو بايدن، الذي دعا مودي لزيارة الدولة، اليومين الماضيين في كاليفورنيا يجمع الأموال لحملة إعادة انتخابه ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن في وقت لاحق الأربعاء.

وعلى الرغم من الخلافات العميقة مع الهند حول سجلها في حقوق الإنسان ونهجها في الحرب الروسية في أوكرانيا ، إلا أن بايدن وجه دعوة الإدارة الثالثة لمودي للقيام بزيارة دولة، مع كل الأبهة والاهتمام الذي يولى لمودي، يأمل بايدن في توطيد علاقته مع زعيم دولة تعتقد الولايات المتحدة أنها ستكون قوة محورية في آسيا لعقود قادمة.

في نوع من الإحماء حتى يوم الخميس، رتبت السيدة الأولى زيارة الأربعاء إلى المؤسسة الوطنية للعلوم في الإسكندرية، فيرجينيا، لحضور حدث يسلط الضوء على برامج تدريب القوى العاملة لمودي، الذي يقود واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم مع ما يقدر بنحو 1.4 مليار شخص. وعادة ما تصطحب زوجة زعيم زائر في نزهة في منطقة واشنطن ، لكن مودي كان يسافر بمفرده.

بعد ذلك ، كانت السيدة الأولى عائدة إلى البيت الأبيض للكشف عن الديكور والقائمة لعشاء رسمي يوم الخميس ، والذي يقام في جناح مؤقت أقيم في الأراضي الجنوبية للبيت الأبيض، وطلبت المساعدة من الطاهي الضيف، نينا كيرتس، المتخصص في الطبخ النباتي ، للعمل في دورات العشاء الثلاث مع موظفي مطبخ البيت الأبيض، حيث يعد مودي نباتي.

سيقوم عازف الكمان جوشوا بيل بترفيه الضيوف بعد العشاء.