"تحالف الأحزاب" يطالب الدولة بالاستفادة من أموال الإخوان المتحفظ عليها

شهد ملتقى الأحزاب السياسية مشاركة كبيرة من أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، حيث قام عدد من رؤساء الأحزاب بعرض رؤيتهم السياسية وأجندات أحزابهم التشريعية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، طالب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الدولة باتخاذ إجراءات تنفيذية للاستفادة من أموال الإخوان المتحفظ عليها.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث استعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وأضاف “مطر” أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة لافتا إلى أن تحالف الاحزاب السياسية يؤيد بالكامل القائمة المطلقة.

وتابع:"هناك ثوابت نسير عليها في التحالف هو دعم الدولة المصرية ودعم الرئيس السيسي وما يقوم به من انجازات كبرى يشهد له كل مواطن مصري، لافتا أننا ندعم الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

ومن جانبه، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا الملتقى السياسي فريد من نوعه وجمع كل الشركاء فى مرحلة حاسمة من عمر الوطن، مضيفا أن تحالف الأحزاب المصرية من أول يوم يتفق على دعم الدولة.

ووجه طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكين، الشكر على تنظيم هذا الصالون السياسي، مؤكدا أن الحزب حريص على مشاركة القوى السياسية والأحزاب بكل قوة وجدارة خلال الفترة الراهنة.