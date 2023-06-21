تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة حرس الحدود فى الدورى

بعث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة خاصة للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد "الكلية الحربية" في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 لبطولة الدوري.

كولر أكد أهمية مباراة الغد، مُطالبًا اللاعبين بضرورة الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الانتصارات والاقتراب من التتويج ببطولة الدوري.

وشدد المدرب السويسري على ضرورة عدم الاستهتار بالمنافس، والتركيز على المباراة ونسيان فرحة التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسمين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة من 30 مباراة.