بعد وصفه للرئيس الصينى بـ"الديكتاتور".. الصين: تعليقات بايدن سخيفة وغير مسئولة

وصفت الصين تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه للرئيس الصيني شي جين بينج، بالديكتاتور، بأنها "سخيفة للغاية وغير مسئولة".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين، والتي سعى خلالها لكسر الجليد في علاقة وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا بين الدولتين.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا، إن الرئيس الصيني شعر بالحرج بسبب التوترات الأخيرة بشأن بالون تجسس صيني، مشتبه به أسقطته القوات الجوية فوق الساحل الشرقي.

واستخدم بايدن في السابق مصطلح الدكتاتور، إلى جانب مجرم الحرب، للإشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن غزو بلاده لأوكرانيا.

ومؤخرًا، تقول الولايات المتحدة، إن الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية، ناورت بطرق تهدد نظيراتها الأمريكية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، على الرغم من الاتفاقات المبرمة بينهما بشأن بروتوكولات؛ لتجنب مثل هذه الحوادث.