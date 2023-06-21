الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق أكبر مُلتقى سياسى بمشاركة 7 كيانات حزبية

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي ستتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

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