اتصالات النواب: مصر قفزت مراكز متقدمة فى تحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر قفزت قفزات هائلة في مجال تحسين خدمة الإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية اللازمة لوصول خدمات الإنترنت الي القري والنجوع بمختلف الأقاليم.

وثمن بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم المخصص لمناقشة ضعف شبكات المحمول وضعف خدمة الإنترنت، التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومسئولي وزارة الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التعاطي مع كل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من النواب بمختلف الدوائر والأقاليم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشاد بدوي، باستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية، التي ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة لتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد بدوي أنه تم الاتفاق مع مسئولي الجهاز القومي على إطلاق سيارات متخصصة لقياس الجودة وتعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب وتدعيم شبكات المحمول في المناطق الضعيفة، وذلك في كل أنحاء الجمهورية.