الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتصالات النواب: مصر قفزت مراكز متقدمة فى تحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر قفزت قفزات هائلة في مجال تحسين خدمة الإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية اللازمة لوصول خدمات الإنترنت الي القري والنجوع بمختلف الأقاليم.

وثمن بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم المخصص لمناقشة ضعف شبكات المحمول وضعف خدمة الإنترنت، التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومسئولي وزارة الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التعاطي مع كل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من النواب بمختلف الدوائر والأقاليم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشاد بدوي، باستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية، التي ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة لتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد بدوي أنه تم الاتفاق مع مسئولي الجهاز القومي على إطلاق سيارات متخصصة لقياس الجودة وتعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب وتدعيم شبكات المحمول في المناطق الضعيفة، وذلك في كل أنحاء الجمهورية.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة الإنترنت فائق السرعة التحول الرقمي التشري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجمهورية الجو انترنت فائق السرعه الوزارة تحسين خدمة الانترنت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد ابنه الأمير ويليام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية