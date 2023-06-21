الدقهلية تتسلم الدفعة 25 من لحوم إطعام الطعام

استلم الدكتور محمد حسين، وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، الدفعة 25 من لحوم الإطعام بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ إن إجمالي ما تم وصوله، حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 61 طنًا، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أنه سيتم إيصال لحوم الإطعام وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

كما اعتمد محافظ الدقهلية، صباح اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبًا لكل فصل، و175 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من (المنصورة- نبروه- السنبلاوين) بمجموع 235 درجة، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من (المنصورة- نبروه- السنبلاوين) 175 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجة، والثانوي الزراعي بكل من (المنصورة الزراعية- طلخا الزراعية- بلقاس الزراعية- ميت غمر الزراعية) 185 درجة والثانوي الزراعي بكل من (دكرنس- السنبلاوين- الربع بتمي- هرماس رضوان بني عبيد- الرياض- المنزلة ) 170 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، والتعليم المزدوج (فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة، وفندقي مزدوج 175 درجة، وسيارات 210، وإلكترونيات كهربية 175 درجة، وميكانيكا تركيبات 175 درجة، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة، ومساعد فني إداري 160 درجة، ووجبات سريعة 170 درجة، وزراعي مزدوج 160 درجة).