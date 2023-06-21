الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتح باب التسجيل للتدريب الصيفي لطلاب كليات الآثار بالمتحف القبطي لعام 2023

المتحف القبطي
المتحف القبطي

أعلن المتحف القبطي، اليوم الأربعاء، عن بدء قبول طلبات التدريب الصيفي لعام ٢٠٢٣م، لطلاب كليات الآثار والإرشاد السياحي.

وسوف يبدأ التدريب يوم 5 يوليو وحتى يوم 30 أغسطس 2023، وبحسب المتحف، فإن العدد محدود وسيتم الاختيار من الطلاب المتقدمين.

كيفية التسجيل بالتدريب الصيفي بالمتحف القبطي

يمكن لطلاب كليات الآثار والإرشاد السياحي، التسجيل من خلال الرابط التالي، وسيتم التواصل عن طريق “واتساب” لمن تم قبوله في التدريب

رابط التسجيل: (من هنا).

 

وكان المتحف القبطي، قد أعلن مؤخرًا، عن إتاحة جولة افتراضية (VR) التي تعرض مسار العائلة المقدسة، لزوار المتحف القبطي، داخل قاعة العرض المؤقت بالمتحف.

 وقد استمتع الزوار بزيارة أكثر من مكان بنفس الوقت وتجولوا بواسطة النظارة، في محافظات مصر المختلفة لزيارة الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة وتركوا آثارًا بها.

المتحف القبطي

يقدم المتحف القبطى عددًا كبيرًا من الآثار القبطية فى العالم، وقد تم افتتاحه في سنة 1910، وتم إنشاء المتحف بمجهودات مرقص سميكة باشا الذي يعتبر أحد الشخصيات المسيحية البارزة وقد كان مهتماً بحفظ التراث القبطى، كان سميكة باشا قد جمع الآثار القبطية والعديد من العناصر المعمارية من الكنائس القديمة التي تخضع للتجديدات، وقد استخدمها لبناء المتحف وتأسيس مجموعته.

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تسلط الآثار الموجودة بالمتحف، التاريخ القبطى من بداياته الأولى في مصر خلال ازدهارها كمركز رائد للمسيحية فى العالم، وترجع أصول المسيحية "القبطية" في مصر إلى زيارة القديس مرقص لمدينة الاسكندرية فى القرن الأول الميلادى.

وتتميز الآثار المعروضة فى المتحف، بالمزج بين الفن القبطي والثقافات السائدة بما في ذلك الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعثمانية، وتطورها ليصبح لها شخصيتها وهويتها الخاصة.

كما يحتوي المتحف على مجموعة من المخطوطات المزخرفة بشكل رائع، والأيقونات، والأعمال الخشبية المنحوتة بدقة، والجدارية المتقنة المزخرفة بالمناظر الدينية والباقية من الأديرة والكنائس القديمة.

التاريخ القبطي التدريب الصيفي العائلة المقدسة المتحف القبطي جولة افتراضية

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