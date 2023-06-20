"آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلتي البكالوريوس

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس عن الانتهاء من أعمال امتحانات مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كل برامج الكلية يوم 14 يونيو، ورصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الجامعة من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

وقال الأستاذ دكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، إن طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/App?redirectUrl=https%3A%2F%2Fums.asu.edu.eg%2F

وصرح الأستاذ دكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بأنه تم الانتهاء من أعمال امتحانات برامج الدراسات العليا وافادت الدكتور سوسن يحي رئيس كنترول الدراسات العليا أن ذلك شمل البرامج التالية: (ماجستير ودبلوم الآثار المصرية القديمة، ماجستير الآثار الإسلامية، ماجستير الآثار اليونانية والرومانية، ماجستير ودبلوم علوم الآثار والحفائر، ماجستير ودبلوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية)، ويمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي: https://ums.asu.edu.eg/.

وأوضح الدكتور باسم سيد يوسف، رئيس كنترول المستوى الأول، أن نسبة النجاح العامة في هذا المستوى بلغت 93.5%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين: 100% في برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية، و93% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و91.3% في الآثار الإسلامية، و86.7% في الآثار اليونانية والرومانية، و95.5% في برنامج علوم الآثار والحفائر، و94.2% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

بدورها، قالت الدكتورة نوال جابر، رئيس كنترول المستوى الثاني، إن نسبة النجاح العامة في هذا المستوى بلغت 99.78%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين 100% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و100% في برنامج الآثار الإسلامية، و100% في برنامج الآثار اليونانية والرومانية، و100% في برنامج علوم الآثار والحفائر، و98.9% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

ومن جهتها، ذكرت الدكتورة غادة فايد، مدير وحدة القياس والتقويم، أن الكلية التزامًا منها بتوجيهات إدارة الجامعة ووفقًا لقرارات مجلس الكلية؛ نجحت في تفعيل منظومة بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني لجميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2022-2023م، والمستخرج أسئلتها من بنوك الأسئلة، وتم إدخال عدد 68 بنك لمقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الجامعية الأولى (المستويين الأول والثاني) بإجمالي عدد أسئلة 6900 سؤالًا، فضلًا عن إدخال عدد 17 بنكًا لمرحلة الدراسات العليا بإجمالي عدد أسئلة 1650 سؤالًا.

وفيما يخص التصحيح الإلكتروني؛ فقد تم الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بتصحيح عدد 2975 ورقة امتحانية لـ87 امتحانا، بواقع 51 امتحانا للمستوى الأول، و36 امتحانا للمستوى الثاني، كما تم تقييم جميع الأوراق الامتحانية، من حيث الشكل وصياغة الأسئلة، فضلًا عن استخراج التقارير والبيانات الخاصة بنتائج الطلاب ومقارنة تقديراتهم، والتقارير الخاصة بتحليل الاختبار وأسئلته.