الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أمناء العاشر من رمضان" يناقش 6 ملفات مع الجهات المعينة لخدمة الأهالي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، سادس اجتماعات مجلس الأمناء، لمناقشة جدول الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على خدمة السكان.

حضر الاجتماع كل من المهندس علاء منيع رئيس جهاز المدينة والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الامناء وممثلى الجهات الخدمية والتنفيذية فى العديد من المجالات.

وانتهى اجتماع مجلس الأمناء إلى الموافقة على إرسال اللائحه المالية لمجلس الأمناء للهيئة لاعتمادها من وزارة المالية.

وناقش المهندس علاء منيع،  زياده الأجر اليومي للعاملين باليومية ليصبح 125 جنيه، كدعم من مجلس الأمناء بقيمه 15 جنبه في اليوم الواحد، على أن يتم موافاة الجهات الخدمية لسداد الفرق من موازنتها الخاصة.

وأعلن رئيس الجهاز، عن موافقة مجلس الأمناء على استمرار تأجير سيارة للإدارة التعليمية بمبلغ 600 ألف جنيه شهريا اعتبارا من بدايه العام الدراسي “2022-2023”، لحين الانتهاء من الامتحانات.

كما كرم مجلس أمناء جهاز العاشر، عمل حفل لتكريم الشباب المتطوع خلال شهر رمضان، والذي قام بتوفير 30 ألف وجبة، ووافق المجلس على اعتماد 100 ألف جنيه.

وافاد الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الامناء جهاز العاشر، بأنه تمت الموافقه على عمل مهرجان الاوبرا للموسيقي والغناء بحديقه الكفراوي مع أقامه معرض الحديقه تحت عنوان العوده للمدارس عن طريق احد الشركات المتخصص في هذا المجال.

كما تم مخاطبه الجهاز لتطبيق الكود الهندسي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه تمت مخاطبه وزاره الثقافه لتفعيل مشروع سينما الشعب بالمدينة.

الادارة التعليمية الاحتياجات الخاصة الجلسة السادسة العام الدراسي 2022-2023 اللائحة المهندس علاء منيع

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