الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هى الكلمة التى تفتح باب الرزق والعطاء؟.. خالد الجندى يجيب

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي،

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معنى كلمة "لبيك اللهم لبيك"، أي استقامة وثبات على الطاعة، ومنه "لبب بالمكان" أي سكن به واستقام عليه.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن معنى "إن الحمد والنعمة لك والملك"، أي لا يحمد أحد إلا الله، والنعمة أي لا تأتيك النعمة إلا من الله، والملك أي لا يأتيك الملك إلا من الله، مؤكدًا أن باب الرزق هو حمدك لله، وباب العطاء الحمد لله.

وتابع أنه إذا كنت صادقًا مع الله في حمدك أعطاك النعمة والملك، مشيرًا إلى أن ومعنى "لاشريك لك لبيك"، أي توحيد الله ويكون من القلب قبل التوحيد الظاهري.

 التلبية الحقيقية تكون  بالبعد عن المعاصي

أوضح أن التلبية الحقيقية تكون بالبعد عن المعاصي وبفعل الطاعات والقرب لرب السماوات والأرض وتكون بتخلية القلب إلا من الله. 

خالد الجندي باب الرزق العطاء التلبية الحقيقة توحيد الله فعل الطاعات

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