الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرج عبدالله: التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية

زيارة الرئيس عبد
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وعلي عدة مستويات استرايتيجة منها الطاقة والصناعات المتعددة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليارات دولار، فضلًا عن وجود فرنسا كمؤثر قوي في القارة الإفريقية ووجود أسس تعاونية مع عدة دول إفريقية، في ظل تطور الأحداث العالمية.

وأكد أن هناك اضطرابًا ماليًا ونقديًا يضرب الأسواق العالمية، وأن المخرج الرسمي للدول المتقدمة هي صياغة أطر تعاونية مع الدول الآخذة في النمو، لذلك فرنسا ترى في الدول التي لديها اقتصاد قوي وصلب يعتمد على الطاقة.

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