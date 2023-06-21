مليونا جنيه.. إعانات شهرية ومساعدات مالية لـ191 مستفيد بمطروح

عُقد لقاء خدمة المواطنين الدورى، اليوم، برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء ومديري القطاعات والادارات المعنية بالمحافظة، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة، وحرصًا على اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها وإزالة المعوقات.

خلال اللقاء تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر لبحث مطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين لعدد 191 مستفيد بإجمالي مبلغ 2.013 مليون جنيه.

أوضحت أن ذلك ضمن مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد ٨٠٥٦ حالة بتكلفة 5.3 مليون جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٣٣٧١٨ طلبًا من إجمالي ٣٣٨٥٣ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ ٩٩،٦%.

ووجه محافظ مطروح لمديرية التضامن لسرعة إنهاء اجراءات حصول أحد المواطنين بمدينة الحمام على معاش تكافل وكرامة مع تعديل البيانات وفقا لإقامة المواطن الحالية وتعديلها على المنظومة.

واطمأن محافظ مطروح على حل مشكلة معاناة مواطن وزوجته من أهالي سيوة واستئناف صرف معاش تكافل وكرامة موجها لرئيس مدينة مرسي مطروح بمتابعة تنفيذ أعمال تسوية الشوارع بمنطقة مينا حشيش بعد انهاء استعدادات وتسوية الشواطئ وسيتم تركيب كشافات الإنارة فور توافرها والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيل وصلة خط المياه فور توفير المستلزمات للمستفيدين.

كما وجه محافظ مطروح بالدفع بلجنة غدًا الخميس لمنطقة عزبة الحاج على لمراجعة أسباب عدم وصول المياه لعدد من المنازل خلف مدرسة جمال عبدالناصر،وكذلك لمنطقة العراوة وسرعة إنهاء المشكلة ومراجعة ومعاينة امكانية تحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات ارضية بعزبة الحاج على وفقا للمقايسات ومراجعة مشكلة تجمع أولا موسى وأولاد شندي بالضبعة وكذلك بمدينة سيوة لسرعة بحث وإنهاء مشكلة قرية أغورمى ودراسة المقترحات لزيادة ضخ المياه هناك وانهاء مشكلة الأهالي.

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