البورصة: 23.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية بسوق الأسهم

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة، إن استثمارات الجهات الحكومية في البورصة شهدت خلال الفترة الماضية نموًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، لاستعراض مؤشرات البورصة خلال النصف الأول من العام 2023.

وأكد “الدكاني” أن قيمة الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في البورصة وصل إلى 23.5 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي 2022.

وأشار إلى أنه كان في مقدمة هذه الجهات “التأمينات الاجتماعية، والتأمين، والقطاع الصحي”.

وأشار "الدكاني" إلى أنه تجري مناقشة إمكانية إصدار رخص لمديري علاقات المستثمرين للشركات المقيدة في البورصة، منوها الى أنه سيتم استهداف الشركات الحكومية كمرحلة أولى، على أن تُعمم التجربة بعد ذلك على باقي شركات السوق.

وأشار إلى أنه تتم مناقشة مدي إمكانية حصول البورصة حق منح مديري علاقات المستثمرين هذه الرخصة، مؤكدًا أن التعامل بالمليم في البورصة المصرية ليس له تأثير سلبي على السوق، وبالتالي فلا داعي لإلغائه.