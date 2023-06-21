الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

6 ميداليات مصرية في ثالث أيام البطولة الإفريقية للسلاح

بطولة افريقيا للسلاح
بطولة افريقيا للسلاح

توج لاعبو المنتخب الوطني بعددٍ من الميداليات في ثالث أيام بطولة إفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، وتستضيفها صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحصد لاعبو منتخب مصر 6 ميداليات متنوعة في منافسات فردي الرجال لسلاح الشيش وفردي السيدات لسلاح السيف التي أقيمت اليوم بداية من دور المجموعات وحتي المبارايات النهائية .

وتوج محمد حمزة بذهبية سلاح الشيش بعد الفوز على مواطنه علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6  ليحصل أبوالقاسم على الميدالية الفضية.

وحصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي ثم الخسارة حيث خسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

وعلى مستوي السيدات، حققت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية الفضية بعد خسارتها من بطلة الجزائر سوسن بوضياف في النهائي بنتيجة   15-12،  فيما حصدت البطلة المصرية مريم الدغيدي الميدالية البرونزية وذلك بعد وصولها لمباراة نصف النهائي قبل أن تخسر من سوسن بوضياف لاعبة الجزائر.

وحققت بطلة الجزائر نورا كهلي الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لمباراة نصف النهائي والخسارة من ندى حافظ بنتيجة 15-14.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويضم جهاز سلاح الشيش ببطولة إفريقيا للسلاح سلاح الشيش جهاز سلاح الشيش علاء أبوالقاسم

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