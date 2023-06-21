"عمل المنوفية" توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة لتدريب وتأهيل الشباب

وقّع الدكتور سعد عبدالحميد عامر، وكيل وزارة العمل بالمنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمنوفية.

وذلك بهدف تدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب والتأهيل المهنى لسوق العمل وتنمية المهارات للطلاب وتقديم الندوات المشتركة ونقل الخبرات وتبادلها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريره للوزارة، أن المديرية تسعى دائما على تقديم خبراتها للشباب من أجل توفير شباب مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة وأن ذلك يأتي من خلال التعاون المشترك مع جامعة المنوفية بوابة العلم والمعرفة ومع الجهات التنفيذية متمثلة في مديرية العمل وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كل المجالات التي تقدمها الجامعة وأن ذلك يتحقق من خلال التعاون مع مديرية العمل والجامعه لصالح أبناء المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون مع مديرية العمل يحقق نقلة نوعية في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتقريب قدراتهم المهارية والدراسية إلى مايتطلبه سوق العمل وان هذا التعاون جاء فى إطار التطوير المستمر الذي تسعى الجامعة إليه سواء من خلال تطوير المناهج أو التدريب والتأهيل للشباب لفتح سوق العمل لهم.

كما أشار الدكتور شرف، إلى أن البروتوكول قد نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.