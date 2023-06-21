لطلاب 3 ثانوي.. راجع معنا النموذج الاسترشادي لمادة الجغرافيا بالإجابات (صور)

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن مراجعة مادة الجغرافيا قبل امتحان يوم الأحد الموافق 25 يونيو، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

“الدستور” يننشر في التقرير التالي، النموذج الاسترشادي الخاص بالمادة وإاجاباتها النموذجية.

وأدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي “2022-2023”، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) طالب / طالبة.

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم السبت الموافق 24 يونيو، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء).