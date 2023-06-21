إحالة المتهمين بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها بالإكراه للمحاكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة سيارة بالإكراه والشروع في قتل سائقها بمنطقة القطامية.

وكشف قرار الإحالة إلى أن المتهمين أقروا بإرتكابهم جريمة سرقة سيارة المجني عليه بالإكراه والشروع في قتله، وذلك نظرا لمرورهم بضائقة مالية.

كما أقرّوا باستقلالهم السيارة برفقة المجنى عليه بهدف توصيلهم، وفور وصولهم لأحد المناطق النائية طلبوا منه إيقاف السيارة ومغادرتها وعندما رفض وحاول الاستغاثة قاموا بطعنه بالسلاح الأبيض وألقوه من السيارة ولاذوا بالفرار.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا يفيد بالعثور على سائق مصاب بطعنة، وتبيّن قيام عاطلين بسرقة سيارته وطعنه، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقرّوا بارتكاب الواقعة بهدف بيع السيارة والتربح من خلالها وأقرّوا بمكان إخفاء السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.