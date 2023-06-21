الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة بيراميدز تحسم موقف رمضان صبحي من الاستمرار بالنادي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقف النادي بشأن بيع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما أبدى أكثر من نادي محلي التعاقد معه.

ويرغب فاركو وزد في التعاقد مع رمضان صبحي في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن بيراميدز لن يبيع رمضان صبحي لأي نادي محلي في الموسم المقبل والأولوية له برحيل اللاعب خارجيًا فقط.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي لم يتلقى أي عرض مناسب من الأساس طوال الفترة الماضية والعروض التي جاءت له بقيمة مالية ضعيفة وهو ما جعل إدارة بيراميدز ترفض مناقشة تلك العروض وتتمسك ببقاء اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن مسئولي بيراميدز متمسكون ببقاء رمضان صبحي في الموسم المقبل ولا يفكروا في رحيله حتى مع تراجع مستواه في العديد من المباريات مع الفريق خلال الموسم الماضي لكن بالنسبة لهم وجوده يمثل أولوية مع الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على زعيم الثغر في السادسة والنصف من مساء غد الخميس، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

بيراميدز نادي بيراميدز رمضان صبحى فاركو إدارة بيراميدز

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